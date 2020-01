Sapete chi è l’ex fidanzato di Vladimir Luxuria? E’ un tecnico di Mediaset (Di martedì 7 gennaio 2020) Ospite di moltissime trasmissioni, Vladimir Luxuria è sempre stata al centro del gossip per le sue scelte e il carattere irriverente. Vladimir però non è solita parlare della sua vita privata, in tantissimi infatti, non erano nemmeno a conoscenza del suo ex fidanzato. Sapete chi è l’ex fidanzato di Vladimir Luxuria? E’ un tecnico di Mediaset Risale ormai a qualche anno fa la notizia del fidanzamento di Vladimir Luxuria. Da sempre riservatissima, l’opinionista non si è mai fatta scappare alcuna informazione, fino a quando, il giornale Gossip ha pubblicato questo scoop: “A Cologno Monzese si mormora che Vladimir Luxuria abbia trovato il vero amore e che stia vivendo una sfrenata passione fatta di complicità, cene romantiche e notti assai tumultuose. I due si incontrerebbero in gran segreto in un motel alle porte di Milano. Lui è giovane, bello, muscoloso e con mire nel ... Leggi la notizia su velvetgossip

