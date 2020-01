Sanremo 2020, Rita Pavone va al Festival e sui social si scatenano le polemiche: “No alla sovranista” (Di martedì 7 gennaio 2020) Sanremo, Rita Pavone al Festival scatena le polemiche: “No alla sovranista” Continuano le polemiche in vista della settantesima edizione del Festival di Sanremo, quest’anno condotta da Amadeus. Tra i 24 cantanti annunciati ufficialmente dal direttore artistico nel corso dello speciale del 6 gennaio de I soliti ignoti andato in onda su Rai 1 ci sarà anche Rita Pavone, un’icona senza tempo della musica italiana. Per la Pavone l’Ariston manca da ben 48 anni, per cui si tratta di un ritorno molto atteso, arrivato a sorpresa dopo che Amadeus in una discussa intervista a Repubblica aveva svelato 22 dei 24 Big di Sanremo 2020. La cantante prenderà dunque parte a questa edizione con il brano Niente (Resilienza 74). I 24 cantanti di Sanremo 2020 Un ritorno nel cast di Sanremo che però non tutti sui social hanno preso bene. Molti hanno infatti ricordato le posizioni, ... Leggi la notizia su tpi

fattoquotidiano : Sanremo, Rula Jebreal: “La Rai voleva che rinunciassi spontaneamente, ho rifiutato. Attacchi partiti da persone vic… - fattoquotidiano : Sanremo, Salvini: “Rula Jebreal? Non mi occupo di vallette o conduttori ma i comizi non si fanno sul palco dell’Ari… - vascorossi : 'Finalmente io' è il titolo della nuova canzone scritta x Irene Grandi?? Una vera bomba ??.. in gara al Festival di S… -