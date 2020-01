Salvini: vinco in Emilia poi tutti a processo con me (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dall'Emilia-Romagna risuona il 'richiamo' di Matteo Salvini, mantra delle ultime settimane in vista della decisione del Senato in merito all'autorizzazione a procedere contro di lui avanzata dal Tribunale dei ministri di Catania per sequestro di persona nella gestione dello sbarco dei migranti salvati dalla nave Gregoretti. A pochi giorni dal primo 'verdetto', quello della giunta per le elezioni e l'immunita' di Palazzo Madama, atteso per il 20, il segretario leghista torna a chiamare a raccolta il 'suo' popolo. "Non processeranno me, ma milioni di italiani che vogliono un Paese ordinato e sicuro", ripete, nel corso di un comizio in centro a Modena. "Io festeggio con voi il 27 gennaio", promette il capo di via Bellerio, riferendosi al voto regionale Emiliano-romagnolo, "e voi venite con me in Tribunale a febbraio". "Proveremo a resistere insieme alla giustizia italiana e vedremo chi ha ... Leggi la notizia su ilfogliettone

Come si vincono le regionali in Emilia-Romagna - secondo Matteo Salvini : (foto: Roberto Serra – Iguana Press/Getty Images) “Alzare il livello con giudizio”, “Non discutere sul buon governo in Emilia-Romagna ” perché “comunque avvantaggia chi governa”, armarsi di sorriso e soprattutto insistere su Bibbiano, “con la clava“. È un vero e proprio vademecum in 8 punti, quello rinvenuto da Repubblica allo Starhotels Excelsior di Bologna, che nel pomeriggio di domenica ha fatto da scenario all’incontro ...

Come si vincono le regionali in Emilia-Romagna - secondo Matteo Salvini : (foto: Roberto Serra – Iguana Press/Getty Images) “Alzare il livello con giudizio”, “Non discutere sul buon governo in Emilia-Romagna ” perché “comunque avvantaggia chi governa”, armarsi di sorriso e soprattutto insistere su Bibbiano, “con la clava“. È un vero e proprio vademecum in 8 punti, quello rinvenuto da Repubblica allo Starhotels Excelsior di Bologna, che nel pomeriggio di domenica ha fatto da scenario all’incontro ...

Fuga dal M5s verso la Lega : quando Salvini chiedeva il vincolo di mandato in Costituzione : «Nella nostra Costituzione dovrebbe essere inserito il vincolo di mandato , se sei eletto da una parte, lì rimani». Lo scriveva Matteo Salvini nel 2017, parlando dei parlamentari protagonisti (come in queste ore, dal M5s proprio verso la Lega ) dei «cambi di casacca». Ma sembra che ora il leader della Lega abbia “cambiato idea su quelli che cambiano idea”. È il 15 dicembre 2019 quando infatti Matteo Salvini twitta per accogliere gli ...

Gb - Johnson e la Brexit stravincono. Con plauso Trump e Salvini : Milano, 13 dic. (askanews) – La vittoria di Boris Johnson alle prime legislative dicembrine da oltre un secolo in Gran Bretagna, sulla carta è destinata a cambiare molte cose, a partire dall’uscita dall’Unione Europea. E forse per questo riceve il plauso del presidente statunitense Donald Trump e, nell’arena politica italiana, di Matteo Salvini. Entrambi hanno celebrato con un tweet la debordante vittoria del leader dei ...

ilfogliettone : Salvini: vinco in Emilia poi tutti a processo con me - - arianna20032000 : RT @marcomoltomale: Nonostante tutto il mio disprezzo per il ministro, avete notato il trucco della Lega? Prometto tutto, vinco, mollo il m… - Sabina1956 : RT @marcomoltomale: Nonostante tutto il mio disprezzo per il ministro, avete notato il trucco della Lega? Prometto tutto, vinco, mollo il m… -