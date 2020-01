Questa immagine dell'Australia in fiamme che circola su internet è un falso (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Australia brucia. Gli incendi stanno devastando il territorio, generando una preoccupazione che supera i confini del continente. La causa è diventata cara a vip e utenti di social di tutto il mondo, che condividono sulle proprie bacheche scatti impressionanti. Tra questi, vi sarà capitato di imbattervi in un’immagine dell’Australia infuocata ripresa dall’alto. Molti hanno creduto si trattasse di una foto scattata dallo spazio dalla Nasa: non è così. Visualizza questo post su Instagram* Didn’t realise this would go viral Leggi la notizia su huffingtonpost

