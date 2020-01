Paola Barale Svela Perché è Finita con Gianni Sperti! (Di martedì 7 gennaio 2020) Paola Barale ha rivelato il motivo della fine della sua relazione con Gianni Sperti a La Confessione da Peter Gomez. Gianni Sperti avrebbe voluto dei figli, lei no Perché aveva delle priorità diverse rispetto a lui. Quali? Il lavoro e la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Ma non sono solo queste le confessioni di Paola Barale a tal proposito. Ecco tutti i dettagli! Paola Barale è stata ospite a La Confessione, il programma condotto da Peter Gomez. È proprio qui che la donna si è, per l’appunto, confessata e lo ha fatto su diversi temi importanti della sua vita, soprattutto per quanto riguarda quella privata e, inevitabilmente, la storia d’amore con Gianni Sperti terminata dopo pochi anni dalle nozze per motivi che non sono mai stati rivelati dai due protagonisti, almeno fino ad ora. Andiamo allora a vedere che cosa ha affermato Paola Barale a La Confessione su Gianni Sperti, la ... Leggi la notizia su gossipnews.tv

