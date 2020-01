“Nel M5s il dissenso non è ammesso: o taci o esci", dice Fioramonti (Di martedì 7 gennaio 2020) Quarantadue anni, laureato in filosofia, storico dell'economia, teorico dell'economia del benessere (wellbeing economy), ex ministro dell'Istruzione che ha da pochi giorni abbandonato, Lorenzo Fioramonti rimprovera al Movimento Cinque Stelle un un'intervista a la Repubblica “l'impossibilità di un confronto critico” in quanto “non è ammesso il dissenso, non c'è ascolto” secondo la teoria ma anche la prassi che “i panni sporchi si lavano in famiglia”. “Per il resto – aggiunge laconico Fioramonti – si tace o si esce”. Lui dice di essere “sempre stato critico in modo esplicito” perché il punto è che “a volte ci si dimentica cosa sono le cinque stelle”, ovvero “acqua pubblica, mobilità sostenibile, ambiente”, cioè quell'economia del benessere a cui “ho dedicato tutta la mia vita di studi” assicura l'ex titolare del dicastero di viale Trastevere a Roma. E sicura, anche, che ... Leggi la notizia su agi

