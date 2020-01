LIVE Italia-Usa, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Fritz 7-6 (3), l’azzurro vince il primo set. A seguire Fognini-Isner (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Inizia bene al servizio il secondo set di Travaglia. 7-6 (3) SET Travaglia! Grande tie-break dell’azzurro che si porta avanti nel match! 6-3 Tre set point Travaglia, ace di Fritz, ma ora l’azzurro ha due chance con la battuta. 6-2 QUATTRO SET POINT Travaglia! Contropiede di dritto e chiusura in lungolinea sempre con lo stesso colpo! 5-2 Travaglia, splendida accelerazione di rovescio! Ora due servizi importanti per Fritz. 4-2 Travaglia, servizio vincente! Si cambia campo. 3-2 Travaglia, minibreak! Passante incrociato con il dritto dell’azzurro, con Fritz proiettato a rete. 2-2 Gran prima esterna di Fritz, Travaglia non trova un buon impatto. 2-1 Travaglia, nono ace! Due servizi per Fritz, che adesso può tornare a toccare palla. 1-1 Ottavo ace di Travaglia. 0-1 Fritz, che difende benissimo la rete. 6-6 E si va al ... Leggi la notizia su oasport

matteosalvinimi : Senza retorica o parole inutili, buona fine e miglior inizio a tutti voi Amici. Io, con qualche pregio e tanti dife… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Coppa Italia, il Torino ospita il Genoa: la sfida live sulla Rai: Dove vedere Torino Ge… - OA_Sport : LIVE Italia-Usa, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Travaglia-Fritz e Fognini-Isner, vincere per sperare -