LIVE Italia-Usa 1-0, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Fognini-Isner 1-2, si seguono i servizi. Travaglia vittorioso su Fritz (Di martedì 7 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Isner, dritto in rete sulla seconda da parte di Fognini. 40-15 Prima vincente (violenta) di Isner. 30-15 servizio e bordata di dritto incrociato di Isner. 15-15 Fognini carica il rovescio facendo arretrare Isner, che sbaglia di dritto. 15-0 Cerca la risposta vincente di dritto Fognini, senza riuscirci. 1-1 Due ace di fila per Fognini, che tiene anch’egli senza fatica la battuta. 40-0 Primo ace per Fognini. 30-0 Esce il dritto di Isner in lunghezza. 15-0 Gran prima esterna e poi palla corta di rovescio di Fognini. 0-1 Isner, primo facile turno di servizio per il gigante d’America. 40-15 Gran prima di Isner. 30-15 Ancora ace di Isner. 15-15 Fognini beffa con il rovescio all’incrocio delle righe Isner. 15-0 Primo ace di Isner. Al servizio Isner. 12:50 Termina il riscaldamento, sono pronti a scendere in campo Fognini e ... Leggi la notizia su oasport

