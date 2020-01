Libia, Di Maio in Turchia: «Serve un cessate il fuoco. Stop alle interferenze» (Di martedì 7 gennaio 2020) Il ministro degli Esteri italiano, dopo un colloquio a Istanbul con il suo omologo turco Mevlut Cavusoglu, ha auspicato che in Libia si arrivi a un cessate il fuoco che permetta anche di fissare la data per la conferenza di Berlino, e ha chiesto che nel Paese cessino le interferenze straniere. Happy to welcome Minister of Foreign Affairs @luigidiMaio of #Italy. Will further improve our close relations in various fields. Exchanged views on international issues, particularly crisis in #Libya. <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f1f9-1f1f7.png" alt=" Leggi la notizia su open.online

