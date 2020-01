Le Iene tutti i giorni su Italia 1 con Ieneyeh alle 19:20, in prima serata tornano il 13 febbraio (Di martedì 7 gennaio 2020) Ieneyeh dal 7 gennaio alle 19:20 la striscia quotidiana de Le Iene con il meglio del passato Il ritorno de Le Iene è fissato il 13 febbraio Anche i casi dei vari CSI hanno bisogno di andare un po’ in pausa e cosa c’è di meglio che sostituirli con l’altro prezzemolino della rete? Così da oggi martedì 7 gennaio un episodio di CSI Miami vIene cassato e al suo posto arriva Ieneyeh. Se il titolo è un po’ incomprensibile basta togliere yeh ed ecco spuntare la parolina magica “Iene” il dominus del palinsesto di Italia 1. Sono proprio le Iene con Ieneyeh dal 7 gennaio tutti i giorni alle 19:20 schiacciate tra Studio Aperto e CSI Miami (perchè a CSI non si fa mai a meno) in diretta concorrenza con i preserali delle altre reti. Cos’è Ieneyeh? Ieneyeh è una striscia quotidiana che guarda al passato. Niente di nuovo ma i “fondi di magazzino” in ... Leggi la notizia su dituttounpop

