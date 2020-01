Lasciate la Jebreal a Sanremo: tanto basta cambiare canale - (Di martedì 7 gennaio 2020) Marco Zucchetti A Sanremo - sarà per l'influsso del Casinò - è sempre il banco che vince. Si sa, è palese, eppure nessuno resiste al fascino del gioco mediatico. E, puntuali come l'influenza, giornali, social e politica abboccano alla consueta esca provocatoria che scatena il can can e il clamore. E, come sempre, il banco, ovvero gli organizzatori, vince. Quest'anno, considerando che in tempi di luce declinante anche le ombre dei nani sembrano giganti, non ci si scanna sugli attacchi di Beppe Grillo a Cossiga o su Benigni, Vecchioni e Crozza contro Berlusconi. No, quest'anno il Paese si spacca sulla presenza o meno, sulla censura o meno, della giornalista italo-palestinese Rula Jebreal sul palco dell'Ariston. Tema coinvolgente quanto i testi di un trapper. Sanremo è Sanremo, la settimana santa dell'italianità media, bolla atemporale in cui ogni cosa è annacquata. Se la ... Leggi la notizia su ilgiornale

Oxanna2003 : RT @PatriziaRametta: Ma siete seri?? voi di @Rai1 #Amadeus #Salini? la signora #RulaJebreal ci viene a parlare di donne e di violenza sull… - IPlebeo : RT @PatriziaRametta: Ma siete seri?? voi di @Rai1 #Amadeus #Salini? la signora #RulaJebreal ci viene a parlare di donne e di violenza sull… - PaulBassano : RT @PatriziaRametta: Ma siete seri?? voi di @Rai1 #Amadeus #Salini? la signora #RulaJebreal ci viene a parlare di donne e di violenza sull… -