La Pupa e il Secchione e Viceversa, Vittorio Sgarbi non sarà ospite: "Censurato da Mediaset" (Di martedì 7 gennaio 2020) Vittorio Sgarbi non sarà presente nella prima puntata, già registrata, de La Pupa e il Secchione e Viceversa, il reality show condotto da Paolo Ruffini che tornerà su Italia 1 a dieci anni di distanza dall'ultima edizione andata in onda.Tramite un comunicato pubblicato dalla pagina Facebook dell'ufficio stampa del critico d'arte, Vittorio Sgarbi ha lamentato addirittura una forma di censura da parte di Mediaset che avrebbe deciso di non farlo partecipare a La Pupa e il Secchione e Viceversa a causa della par condicio.La Pupa e il Secchione e Viceversa, Vittorio Sgarbi non sarà ospite: "Censurato da Mediaset" pubblicato su TVBlog.it 07 gennaio 2020 21:04. Leggi la notizia su blogo

