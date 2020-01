Insigne: «Con Ancelotti andava bene, le colpe erano di tutti» (Di martedì 7 gennaio 2020) Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport, prima di essere bloccato, nel prepartita di Napoli-Inter. Ha parlato della difficoltà dell’incontro, ma ha soprattutto chiarito che, secondo lui, il periodo di crisi del Napoli non è da addebitare ad Ancelotti “Con Ancelotti è andata bene, ma quando ci sono brutti risultati paga l’allenatore anche se non è sempre colpa sua, nel nostro caso era di tutti. Gattuso ci sta trasmettendo grande grinta e stiamo lavorando bene. Dobbiamo stare concentrati e ascoltare il mister: dal primo giorno mi ha difeso, c’è stima reciproca. A volte sono bersagliato, lo so, ma continuo a lavorare per regalare una gioia ai tifosi perché se la meritano. Capisco che ogni tanto ce l’hanno con me e che ogni tanto deludo, ma solo insieme possiamo raggiungere i traguardi”. L'articolo Insigne: «Con ... Leggi la notizia su ilnapolista

