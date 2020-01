I soliti ignoti, Lino Guanciale ufficializza la storia con la fidanzata Antonella Liuzzi (Di martedì 7 gennaio 2020) È bastato un semplice sì a Lino Guanciale per scatenare la curiosità. Ospite la sera del 6 gennaio ai soliti ignoti, l’attore ha ascoltato l’oroscopo del Toro (il suo segno) di Paolo Fox e ha confermato di aver consolidato una relazione amorosa. Così senza citarla Antonella Liuzzi è divenuta in poco tempo famosa tra i fan di Guanciale. Lino Guanciale e l’oroscopo ‘Sposarvi, convivere o fidanzarsi ufficialmente’ Paolo Fox ospite di Amadeus è pronto con i primi tre segni dello zodiaco (QUI l’oroscopo 2020 di Paolo Fox segno per segno). Lino Guanciale rivela di essere cuspide Toro-Gemelli, ascendente Leone. Quindi quando l’astrologo arriva al segno del Toro si rivolge all’attore “Quando parlo del Toro parlo di sicurezza ma anche di ‘fuori tutto’. Il Toro tende a conservare ricordi a non buttare via nulla. Il 2020 vi invita a ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

