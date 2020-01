I prossimi appuntamenti alla Casa della Memoria e della Storia di Roma (Di martedì 7 gennaio 2020) ● Giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 18.00 In occasione dell’uscita in Italia di RITORNO A BIRKENAU di Ginette Kolinka con Marion Ruggieri (Ponte alle Grazie, 2020), l’autrice, oggi 95enne, porta la sua indimenticabile testimonianza. Ginette ha 19 anni quando, insieme al padre, al fratello minore e al nipote, viene deportata a Birkenau. Sarà l’unica della famiglia a tornare, dopo aver attraversato l’orrore del campo di sterminio. La fame, la violenza, l’odio, la brutalità, la morte sempre presente, l’assurdità e la disumanizzazione: con semplicità, schiettezza e una forza straordinaria Ginette ci narra l’inenarrabile. Per mezzo secolo ha tenuto per sé i propri tremendi ricordi, poi, a partire dagli anni Duemila, sempre più forte si è fatta l’esigenza di tramandare alle giovani generazioni ciò che è stato: da allora l’autrice visita le scuole e accompagna i ragazzi ad Auschwitz-Birkenau, ... Leggi la notizia su romadailynews

