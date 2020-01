Gabriele Cirilli il 10-11-12 gennaio al Teatro Garbatella di Roma (Di martedì 7 gennaio 2020) Dal 10 al 12 gennaio calcherà il palco del Teatro Garbatella di Roma il celebre attore Gabriele Cirilli con il suo irresistibile show “Mi piace… di più”. MI PIACE… DI PIU’ è lo spettacolo che Gabriele Cirilli propone per la stagione 2019/2020 ripartendo dal successo della stagione appena trascorsa. Uno spettacolo si costruisce nel tempo. Si allestisce e si perfeziona, replica dopo replica, e non c’è mai una fine nella ricerca della rappresentazione perfetta, perché ogni replica è un debutto, una prova d’attore che Gabriele non disattende mai. MI PIACE… DI PIU’ si dipana attraverso il backup del cellulare di Gabriele. Scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati con un ritmo veloce e piacevole. Il filo conduttore dello spettacolo è la RISATA, che si diffonde contagiando immancabilmente anche lo spettatore più ... Leggi la notizia su romadailynews

