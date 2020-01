È iniziato il processo a Harvey Weinstein (Di martedì 7 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Ironia della sorte, subito dopo i party sfavillanti dei Golden Globe 2020, è iniziato il processo a Harvey Weinstein, il potente produttore che delle feste hollywoodiane era presenza fissa e ambiguo manovratore. Proprio durante la cerimonia di premiazione, il presentatore Ricky Gervais, introducendo Sandra Bullock, aveva lanciato una stoccata agli attori lì riuniti: “La prossima ospite è la protagonista di Bird Box, un film in cui le persone si salvano la pelle facendo finta di non vedere. Come aver lavorato per Weinstein”, ha detto il comico. Che lo star system del cinema americano sia stato connivente o meno, ora il produttore sarà impegnato a New York a difendersi dai cinque capi di imputazione relativi alle accuse mosse da due donne (di cui una rimasta anonima), per i fatti relativi al 2006 e 2013. Dallo scoppio dagli scandali sessuali nell’autunno 2017, sono ... Leggi la notizia su wired

