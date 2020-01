Come reagiscono gli uomini dopo una rottura? Il dolore che non ti aspetti (Di martedì 7 gennaio 2020) Vi siete mai chieste Come reagiscono gli uomini dopo una rottura? Spesso l’accento viene posto sulle donne, su Come queste vivono la separazione dalla loro dolce metà. Quando una donna lascia o viene lasciata le descrizioni a riguardo sono delle più iperboliche: la donna piange, si dispera, reagisce in maniera spropositata ed esagerata oppure con orgoglio e giusto un pizzico di rancore. La prima immagine che ci viene in mente quando parliamo di queste cose è quella della mitica Bridget Jones che mangia il gelato in pigiama davanti alla televisione e si dispera sulle note di “All by my self”. Ma cosa possiamo dire del sesso opposto? I maschi reagiscono in maniera fredda e tagliente o soffrono tanto quanto noi? Cerchiamo di scoprirlo insieme in questo articolo. Uomo di ghiaccio? Ma anche no! Una premessa si dimostra necessaria prima di proseguire nella ... Leggi la notizia su velvetgossip

