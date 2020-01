Come dimagrire e depurare l’organismo dopo le feste? Bastano pochi accorgimenti (Di martedì 7 gennaio 2020) L’Epifania è appena passata e il periodo delle festività natalizie si è concluso. Quello delle vacanze invernali è un momento di relax che per moltissimi italiani rappresenta anche un’occasione per concedersi qualche peccato di gola in più. Tra cenoni in famiglia, cene aziendali e aperitivi con gli amici sono in tanti a ritrovarsi con qualche chilo di troppo. “Durante le festività natalizie si rischia un’assunzione di circa 1.000 calorie in più al giorno, che possono causare un aumento di peso tra i due e i tre chili – spiega la dottoressa Elisabetta Bernardi, Biologa specialista in Scienza dell’Alimentazione e membro dell’Osservatorio Sanpellegrino – Questo incremento però non è dovuto solo alla maggiore quantità di cibo che si assume ma anche all’abitudine di mangiare in questo periodo alimenti molto calorici trascurando invece frutta e verdura”. Il primo consiglio per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

zazoomblog : Come dimagrire la pancia uomo: rimedi ed esercizi efficaci - #dimagrire #pancia #uomo: #rimedi - notizieit : Come dimagrire la pancia uomo: rimedi ed esercizi efficaci - infoitsalute : Dieta detox 3 giorni: ecco come dimagrire 2 kg -