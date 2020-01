CES 2020: Samsung rivela la sua tastiera invisibile (Di martedì 7 gennaio 2020) Il CES 2020 è in corso a Las Vegas, il che significa che le aziende tecnologiche sono impegnate a debuttare con le loro ultime tecnologie e innovazioni. Una prima sorpresa arriva da Samsung, che ha debuttato con una tastiera virtuale che può essere utilizzata su qualsiasi superficie piana.SelfieType, così si chiama questa tastiera, per adesso è semplicemente un prototipo che alla fine potrebbe essere immessa in commercio. Proviene dal programma sperimentale C-Lab di Samsung che ha già mostrato alcuni prodotti in precedenza. SelfieType utilizza essenzialmente la fotocamera del telefono per tenere traccia delle vostre dita, quindi i movimenti della digitazione si traducono in sequenze di tasti reali.Non è disponibile per i test pubblici, quindi è difficile dire se la tecnologia funziona in modo fluido come mostrato. Le tastiere invisibili sono già state tentate con la proiezione laser, ma ... Leggi la notizia su eurogamer

ZDNet : CES 2020: Intel previews Tiger Lake mobile processors and discrete GPU - paoloigna1 : RT @franciungaro: #CES2020 : la carica della #tecnologia “#discutibile”, ecco cosa ci riserva il futuro - viciocort : RT @franciungaro: #CES2020 : la carica della #tecnologia “#discutibile”, ecco cosa ci riserva il futuro -