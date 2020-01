Autostrade, nove chilometri di coda e traffico in tilt sulla A14 a Pescara. Intasata la statale 16 (Di martedì 7 gennaio 2020) traffico in tilt sull’autostrada A14, in direzione Nord, verso il casello di Città Sant’Angelo – Pescara Nord. Si contano almeno 9 chilometri di coda per i tir incolonnati in prossimità delle uscite autostradali a causa dell’interdizione ai mezzi pesanti del tratto compreso tra Pescara Nord e Atri-Pineto, come è stato disposto dal gip del Tribunale di Avellino nell’indagine sulla sicurezza e la manutenzione delle Autostrade da parte di Aspi, la società del gruppo Atlantia. L’indagine aveva portato al sequestro preventivo delle barriere bordo ponte di nove viadotti e a otto indagati tra cui tre manager di Autostrade per l’Italia, sotto accusa per aver “sostituito i precedenti tirafondi ‘Liebig Plus‘ – aveva scritto il gip a maggio – con barre filettate inghisate in malta cementizia, compromettendo notevolmente la capacità di contenimento delle barriere in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

