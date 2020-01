Arezzo, bimbo 4 mesi ritrovato nella notte in un androne di un portone, all’ospedale si presenta il padre “Scusate ma lo avevo dimenticato!” (Di martedì 7 gennaio 2020) Una storia incredibile quella di un bambino di soli 4 mesi di Arezzo che è stato ritrovato nella notte della vigilia della befana in un androne di un portone. Il ritrovamento è avvenuto in un palazzo di via Po. nella nottata si è presentato il padre del bimbo che si è scusato con il personale medico ed ha spiegato quanto è accaduto. L’uomo ha spiegato di essersi dimenticato il bambino con il suo ovetto nell’androne del portone. L’uomo è di origine argentina ha 40 anni ed è sposato con una donna di anni 24. I due hanno un altro figlio piccolo. L’uomo ha detto di essersi accorto dell’incredibile dimenticanza una volta rientrato a casa. A ritrovare il bimbo erano stati due ragazzi che per caso passavano nelle vicinanze dell’androne dove si trovava il neonato. Trasportato subito all’ospedale San Donato, il piccolo è stato ricoverato nel reparto di pediatria. Il ... Leggi la notizia su baritalianews

