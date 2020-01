Alfonso Signorini: "Il mio sogno? Vedere Elena Boschi docciarsi al Gf Vip!" - (Di martedì 7 gennaio 2020) Serena Granato In occasione della conferenza-stampa tenutasi in vista del via al Grande Fratello Vip 4, Alfonso Signorini ha fatto sapere che gli piacerebbe Vedere Maria Elena Boschi docciarsi nella casa più spiata d'Italia Mercoledì 8 gennaio e in prima serata, su Canale 5, riaprirà i battenti il Grande Fratello Vip. Lo spin-off del Grande Fratello dedicato ai "very important people" verrà condotto da Alfonso Signorini, con la collaborazione speciale di Wanda Nara e Pupo. E quest'ultimi sono i protagonisti della conferenza-stampa che si è tenuta oggi, in vista del via all'atteso reality-show. Particolarmente entusiasta, di subentrare al timone del Gf Vip e al posto di Ilary Blasi, si è detto Signorini in occasione della nota conferenza, dove ha fatto sapere che sogna di Vedere la Boschi docciarsi nella Casa. Visualizza questo post su Instagram Auguri di cuore di Buon ... Leggi la notizia su ilgiornale

ahoy_boy98 : Wanda Nara e Alfonso Signorini che salutano Barbara D’Urso in un servizio di #Pomeriggio5. #GFVIP - Veronique__94 : @Tvottiano @tw_fyvry @famigliasimpson @enrick81 @napoliforever89 @Federic01996 @ZeusMega @borraccino_ @gabrirz1… - PaluzzoM : IL MIO AMICO ALFONSO SIGNORINI!!!???????????????? CHOCCCCCCC!!! #Pomeriggio5 -