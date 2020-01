Addio alle campane di vetro, Mastella: “La città sarà più pulita” (Di martedì 7 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Finalmente le campane per il vetro che diventavano, per inciviltà di alcuni cittadini, ricettacolo di rifiuti sono state tolte dalla città”. Così il sindaco Mastella, con un consueto post sul suo profilo Facebook, commenta la definitiva rimozione delle campane per il vetro in città e l’avvio del nuovo calendario (leggi qui) per la raccolta ‘porta a porta’ dei rifiuti. “Grazie ai dirigenti Asia ed ai lavoratori dell’azienda. Ora ogni cittadino rispetti le prescrizioni stabilite e la città sarà più pulita. Gli adulti diano il buon esempio ed i bambini che sono più interessati di noi alla pulizia della città segnalino con delicatezza le nostre inadempienze e insegnino e diano il buon esempio a noi anziani ed adulti”. L'articolo Addio alle campane di vetro, Mastella: “La città sarà più ... Leggi la notizia su anteprima24

