Via al processo Weinstein | il produttore rischia l’ergastolo

Inizia oggi, 6 gennaio, il processo penale (più volte rinviato) a New York contro il produttore cinematografico Harwey Weinstein, 67 anni. Sono trascorsi due anni dallo scoppio delle accuse di molestie contro il produttore americano e la successiva nascita, in tutto il mondo, del movimento #MeToo, con cui le donne hanno iniziato a dar voce alle molestie subite e mai denunciate. Oggi avverrà la selezione ... Leggi la notizia su vanityfair

