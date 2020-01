Un disegno sul muro di Corso Francia per ricordare Gaia e Camilla (Di lunedì 6 gennaio 2020) Alcuni ragazzi e ragazze, amici di Gaia e Camiila, morte investite in Corso Francia a Roma, hanno voluto ricordare le due giovani con un murales. Si è un pò spenta l’eco mediatica sulla morte di Gaia e Camilla, morte investite il dicembre sCorso, in Corso Francia a Roma. Ma ci hanno pensato i loro amici … L'articolo Un disegno sul muro di Corso Francia per ricordare Gaia e Camilla proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

