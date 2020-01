Trono Over Armando, è guerra dopo la cacciata: presto rivelazioni e confronto tv? (Di martedì 7 gennaio 2020) Armando Incarnato fuori dal Trono Over, cosa succede dopo Uomini e Donne L’ultima registrazione di Uomini e Donne non ha visto partecipare Armando Incarnato che a questo punto crediamo non faccia più parte dei Cavalieri di quest’anno. I fatti li sapete: Gianni Sperti sembra aver scoperto la compagna che Incarnato ha fuori dalla trasmissione e … L'articolo Trono Over Armando, è guerra dopo la cacciata: presto rivelazioni e confronto tv? proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

