Totti, cosa fai?. Un tifoso scrive: “Vendete Florenzi”, lui mette mi piace [FOTO E DETTAGLI] (Di lunedì 6 gennaio 2020) Un mi piace galeotto. Involontario, magari, o forse no. Sta di fatto che Francesco Totti è stato… “beccato”. Dopo la sconfitta interna della Roma di ieri sera contro il Torino, il profilo ufficiale Instagram dei giallorossi ha postato una FOTO. Tra i commenti dei tifosi delusi, anche un “Vendete Florenzi“. cosa c’è di strano? Apparentemente nulla. Se non fosse che, tra i mi piace al commento, c’è anche quello – appunto – dell’ex capitano e bandiera della compagine capitolina. Tolto, poi, sia il like che il commento. Troppo tardi, però. La notizia è apparsa sul web e sui social. Se di errore si tratta, può capitare. Altrimenti non è altro che, forse, la conferma di un rapporto non proprio idilliaco tra Totti e Florenzi. E lo stesso ex attaccante lo aveva fatto capire, mesi fa, nella sua conferenza stampa di addio alla ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Totti, cosa fai?. Un tifoso scrive: 'Vendete #Florenzi', lui mette mi piace [FOTO E DETTAGLI] - - Davide86437457 : @FBiasin @EnzoArlotta29 Mo per 4 mesi discreti diventa fortissimo?? che Finaccia che abbiamo fatto, se lui è fortiss… - FranceskoASR : RT @GMontalesi: Come io sono prevenuto su uno che della @OfficialASRoma non gli è mai fregato un cazzo ci sono quelli che fanno lo stesso c… -