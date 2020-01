“Ti devo ringraziare, ti voglio bene”. Fabrizio Corona parla: le inaspettate parole a Massimo Giletti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Per Massimo Giletti il nuovo anno inizia con un sapore amaro. La mattina del 4 gennaio ha salutato per sempre il padre Emilio, morto nell’ospedale di Novara dove era stato ricoverato il giorno di San Silvestro a seguito di un aneurisma. Aveva 90 anni ed era stato vicino a Massimo nei momenti più delicati della sua vita: “Mio padre mi ha insegnato la semplicità. Da lui ho imparato a tenere duro nei momenti difficili della vita e ad avere le spalle larghe. Ho fatto anche il lavoratore stagionale. D’inverno in Rai e d’estate in azienda da papà con la tuta da operaio”. Emilio era titolare dell’azienda di famiglia a Ponzone Trivero, nel biellese. Tutti i colleghi di Giletti si sono uniti al suo dolore e non sono mancate le più sincere condoglianze. Massimo ha avuto modo di apprendere che intorno a lui esistono veri amici su cui poter contare nei momenti più difficili e avvertire ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

