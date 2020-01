Teresa Langella di Uomini e donne vola in business class, scoppia la polemica (FOTO) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sui social bufera per Teresa Langella, la tronista di Uomini e donne in business class accende gli animi E’ bufera sui social per Teresa Langella! Cosa ha fatto la tronista di Uomini e donne? I fan non hanno apprezzato il fatto di aver volato in business class. E’ stata la stessa Langella a postare la FOTO in aereo e subito sono arrivati tanti commenti che non sono apparsi proprio a favore del suo gesto. Ma perché la Langella era in aereo? Niente di particolare, semplicemente la bella tronista si è rilassata alle Maldive, per trascorrere una vacanza da sogno. La tronista lo aveva già annunciato e aveva anche detto di voler staccare un po’ dai social per rilassarsi. Tuttavia il suo ultimo post ha scatenato un putiferio e non sono mancate le critiche nei confronti della tronista. In realtà i fan aveva pensato che si sarebbe assentata per prendere parte al Grande Fratello Vip 2020. Invece ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Teresa Langella di Uomini e donne vola in business class, scoppia la polemica (FOTO) - - iamphoenix_14 : @lenora_16 Mara Fasone ha fatto delle stories contro Teresa Langella criticandola - sngyram : Ma davvero la gente ha insultato Teresa Langella perché ha preso un aereo in business club? Ma saranno cazzi suoi?!… -