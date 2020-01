Soleimani: la Difesa smentisce che i droni siano partiti da Sigonella (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il ministero della Difesa è intervenuto in prima persona nella vicenda Soleimani chiarendo che nessun drone è partito dalla base aerea di Sigonella per il raid americano che ha portato all’uccisione del generale iraniano. A smentire tale ipotesi è stato anche lo stesso ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “È assolutamente falso” ha detto. Soleimani: la smentita dell’Italia “In merito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione – ha dichiarato la Difesa in una nota – si smentisce categoricamente, anche alla luce delle ottime relazioni e contatti con la controparte militare americana presente sul territorio italiano“. Anche lo stesso Luigi Di Maio è intervenuto su Facebook provando a fare chiarezza: “Da qualche giorno leggo false notizie sul fatto che il drone statunitense che ha colpito Soleimani in Iraq, sia partito dalle ... Leggi la notizia su notizie

