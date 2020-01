Soleimani, Khamenei prega sulla bara

Una folla oceanica, che ha occupato tutte le principali piazze della capitale iraniana Teheran, ha dato l'ultimo saluto al generale delle Forze Quds, Qassem, ucciso venerdì in un raid americano a Bagdad. Laè stata accolta dalla Guida suprema iraniana,l'Ayatollah AliLa processione e' stata trasmessa in diretta dalla televisione di Stato che, in lutto,parla di milioni di persone in piazza per l'ultimo omaggio al "martire".(Di lunedì 6 gennaio 2020)