Sanremo 2020, Rula Jebreal: «Censurata dalla Rai perché rappresento l’Italia tollerante. E questo fa paura» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ha 46 anni Rula Jebreal, la giornalista palestinese naturalizzata italiana, consigliera del presidente Macron per il gender gap, che non metterà piede a Sanremo 2020 su decisione della direttrice di Rai 1 Teresa De Santis che avrebbe bloccato la proposta avanzata a Viale Mazzini dalla direzione artistica del Festival. Avrebbe parlato di violenza sulle donne Tra Rula Jebreal e Amadeus ci sarebbe già stato l’accordo e, invece, tutto è saltato. La reporter avrebbe preso parte alla prima puntata del Festival di Sanremo e avrebbe parlato di violenza sulle donne (sua madre si è suicidata «dopo aver subito uno stupro»): «Avevo cominciato a raccogliere i dati Onu e a preparare il monologo che avrei dovuto presentare nella serata inaugurale. Ho disdetto altri impegni e mi sono messa a lavorare sodo», ha raccontato Rula Jebreal a Gad Lerner su Repubblica. Poi, però, sono arrivati i primi ... Leggi la notizia su open.online

