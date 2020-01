Rula Jebreal e Sanremo: "L’Italia inclusiva spaventa" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Rula Jebreal parla dopo le polemiche riguardo alla sua partecipazione a Sanremo. Dai piani alti della Rai era arrivato un no alla proposta di Amadeus, conduttore della prossima edizione del Festival, di invitarla. Ma poi, dopo la diffusione della notizia, si è fatta strada l’ipotesi di una marcia indietro dell'azienda. Rula Jebreal è una giornalista palestinese con cittadinanza israeliana, da tempo vive negli Stati Uniti ma mantiene forte il suo legame con l’Italia, di cui pure è cittadina. A Gad Lerner, in un'intervista per Repubblica, ha raccontato: "Mi hanno telefonato pregandomi di fare io il passo, di rinunciare spontaneamente. Mi sono rifiutata". "Se volete censurarmi assumetevene la responsabilità" Intanto per domani, martedì 7 gennaio, è stato convocato un vertice in Rai per discutere della questione. L’azienda è stata anche tacciata di censura sovranista. La ... Leggi la notizia su tg24.sky

