Primo Appuntamento 4, Flavio Montrucchio torna su Real Time dal 7 gennaio con le nuove puntate (Di lunedì 6 gennaio 2020) Primo Appuntamento, la quarta edizione condotta da Flavio Montrucchio torna in prima tv su Real Time da martedì 7 gennaio alle 21:10. Già disponibile in anteprima per gli abbonati a DPlay Plus, la quarta edizione di Primo Appuntamento con Flavio Montrucchio tornerà in onda da martedì 7 gennaio alle 21:10 su Real Time (canale 31). Visti il buon successo ottenuto dalla scorsa stagione, quest’anno Primo Appuntamento durerà più del solito, Discovery infatti ha raddoppiato il numero di puntate che produrranno altrettanti nuovi single alla ricerca dell’anima gemella. Primo Appuntamento Il Re di Cuori Flavio Montrucchio è pronto a entrare in azione: domani alle 21.10 non perdete la prima puntata di #PrimoAppuntamento, su #RealTime e in streaming su #Dplay. Publiée par Real Time sur Jeudi 19 décembre 2019 La quarta edizione Protagonisti di tutte le età e con storie diversissime ... Leggi la notizia su dituttounpop

