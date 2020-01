Non ci sarà una guerra totale (Di lunedì 6 gennaio 2020) La giornata di ieri ha segnato alcuni primi importanti sviluppi nella infuocata crisi mediorientale. Mentre il governo di Baghdad convocava l’ambasciatore statunitense e depositava presso le Nazioni unite formale denuncia dell’attacco del 2 gennaio, il parlamento iracheno ha approvato una risoluzione per impegnare il governo a porre fine alla presenza delle forze militari straniere in Iraq, in particolare quelle statunitensi. Impegno che lo stesso governo iracheno aveva già auspicato. Un quadro decisamente impensabile fino a pochi giorni fa, prima che Donald Trump desse il via libera all’omicidio del comandante delle Forze al-Quds, atto spregiudicato che ha segnato una svolta tanto repentina quanto traumatica nello scenario mediorientale. La posizione di HezbollahIl segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah – che di Soleimani era ... Leggi la notizia su huffingtonpost

