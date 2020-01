Napoli, senti Amadou Diawara: “Carlo Ancelotti non credeva in me? Io mi sento fortunato a essere un giocatore della Roma (Di lunedì 6 gennaio 2020) “Amadou, ormai sei protagonista a Roma. A Napoli Ancelotti che ha creduto poco in te è stato esonerato. Ti senti anche fortunato nell’aver fatto questa scelta di esserti trasferito qui da Napoli? Io mi sento fortunato a essere un giocatore della Roma”. Questo il botta e risposta che ha visto protagonista l’ex azzurro Amadou Diawara in mixed zone, su domanda del giornalista Emanuele Celeste, dopo Roma-Torino. Il centrocampista si è conquistato la fiducia di Paulo Fonseca e della tifoseria giallorossa e oggi fa coppia titolare con Jordan Veretout, ex obiettivo di mercato del Napoli stesso. In molti rimpiangono la cessione del giocatore. Secondo tanti tifosi azzurri, Amadou Diawara sarebbe potuto servire come il pane nel centrocampo del Napoli di oggi. Invece, il club partenopeo è costretto ad andare ai ripari sul mercato sondando elementi che devono ancora ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

