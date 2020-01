Masterchef 9: ecco chi ha violato le regole nella prima puntata (Di lunedì 6 gennaio 2020) La nona stagione di Masterchef Italia è iniziata con l’assenza di uno dei volti chiave di tutte le edizioni: Joe Bastianich. Ora a mettere alla prova gli aspiranti chef sono Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli, new entry dell’anno scorso, ma che sembra esserci da sempre. Masterchef 9 comincia con il botto: sbadataggine o ruberia? I concorrenti sono stati scelti dopo le difficilissime audizioni e la prima puntata è iniziato con l’asticella della difficoltà particolarmente alta. La prima mistery è stato l’unico momento di clemenza: cucinare con gli ingredienti della loro dispensa, scelti dai loro cari rimasti a casa. Vince Antonio, con dei quadrotti di sfoglia, e viene avvantaggiato nell’affidare agli altri tre ingredienti diversi legati al mare. Gamberi cubetto, torpedine e il temutissimo midollo di tonno. Alla fine, trionfa ... Leggi la notizia su velvetgossip

