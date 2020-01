Marotta: “Sul mercato siamo in piena attività, preferisco non fare nomi” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Ai microfoni di Sky ha parlato il dirigente sportivo dell’Inter, Beppe Marotta. Su Vidal e sul mercato: “Stiamo avendo diversi contatti con agenti di calciatori per cercare di incrementare la qualità del gruppo, che comunque sta viaggiando in modo straordinario. Non abbiamo raggiunto ancora una conclusione perché vogliamo fare tutto con calma e cautela tenendo alta l’asticella degli obiettivi. siamo in piena attività, preferisco non fare nomi”. Possiamo parlare di tre acquisti? Un laterale sinistro, un centrocampista e una punta? “Dipende dalle partenze. Cerchiamo soprattutto un centrocampista ed un esterno. Poi se i giocatori desiderano andar via li accontenteremo. Ma per ora i nostri giocatori non fanno pressione in tal senso”. Godin è pronto alla panchina? “Le competizioni sono tre, tra Europa League, Coppa Italia e campionato e tutti i ... Leggi la notizia su ilnapolista

Marotta : “Sul contenuto delle parole di Conte siamo tutti d’accordo” : Prima della partita contro il Verona, per l’Inter parla l’ad Marotta. Sulle parole di Conte post Dortmunt dice: “Lo conosco molto bene, è un uomo severo ed esigente, un grande professionista che vuole sempre vincere e che ha uno stile di comunicazione particolare. Sul Contenuto delle parole siamo tutti d’accordo, perché tutti vogliamo crescere. Tutto è migliorabile, però ci vuole un attimo di tempo. La prima occasione per ...

