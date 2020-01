LIVE Napoli-Inter, Serie A 2020 in DIRETTA: Sensi va in panchina, gioca Vecino (Di lunedì 6 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE embedit snippet=”adsense-articolo” 20.03 Ecco le formazioni ufficiali: Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore: Gattuso Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Biraghi; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Conte 20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Inter partita della Serie A Tim 2019-20. Orario, probabili formazioni e come vedere Napoli-Inter Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Inter match della Serie A Tim 2019-20, grande match della giornata che propone il Napoli di Gattuso contro l’Inter di Conte in una sfida che sarà sicuramente spettacolare. Il Napoli viene dalla faticosa vittoria contro il Sassuolo e Gennaro Gattuso non fa ancora proclami ... Leggi la notizia su oasport

