La guerra sul nucleare tra Usa e Iran dietro il Medio Oriente in fiamme? (Di lunedì 6 gennaio 2020) “L’Iran non ha mai vinto una guerra, ma non ha mai perso un negoziato!”. È stato questo il primo tweet del presidente americano Donald Trump dopo l’uccisione del generale Iraniano Qassem Soleimani. Parole sibilline che collegano, in modo neppure troppo velato, l’omicidio dell’alto papavero di Teheran all’accordo sul nucleare. Quasi che le due cose siano legate. Ma è davvero così? Iran never won a war, but never lost a negotiation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2020 Vedendo ciò che è successo e sta accadendo in queste ore verrebbe proprio da dire di sì. Ieri, infatti, l’Iran ha annunciato di non voler più rispettare gli accordi del 2015 e di esser pronto a riprendere ad arricchire l’uranio. “La decisione era già stata presa” – ha detto il portavoce del ministero Iraniano degli Esteri, Abbas ... Leggi la notizia su it.insideover

