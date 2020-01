In un’università in India alcuni uomini mascherati hanno attaccato professori e studenti con bastoni e mattoni, ferendo almeno 42 persone (Di lunedì 6 gennaio 2020) In un’università di Nuova Delhi, in India, alcuni uomini mascherati hanno attaccato professori e studenti con bastoni e mattoni, ferendo almeno 42 persone. L’attacco, secondo i testimoni, è avvenuto tra le 19 e le 20 di domenica al campus della Jawaharlal Leggi la notizia su ilpost

un’università India Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : un’università India