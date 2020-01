Il Giornale e il conto “segreto” di Di Maio (Di lunedì 6 gennaio 2020) Pasquale Napolitano sul Giornale oggi ci racconta il conto “segreto” (in realtà non più di qualsiasi conto in banca) del MoVimento 5 Stelle sul quale finiscono i soldi restituiti dai grillini. Puntando il dito su Luigi Di Maio, Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva: In tre sono in possesso di password e credenziali per accedere al conto corrente privato sul quale finiscono i soldi (restituiti) degli stipendi dei 315 parlamentari del M5s. I tre«fortunati»sono il ministro degli Esteri Luigi DiMaio e gli ex capigruppo di Camera e Senato, Francesco D’Uva (oggi Questore della Camera) e Stefano Patuanelli (ministro dello Sviluppo economico). Da mesi una pattuglia di deputati e senatori ha messo nero su bianco, chiedendo formalmente (senza alcun riscontro) una copia degli estratti del conto corrente sul quale transitano parte delle indennità dei parlamentari grillini. L’ultima ... Leggi la notizia su nextquotidiano

