Golden Globe 2020, Brad Pitt ringrazia Leonardo DiCaprio e cita Titanic: la battuta fa impazzire i fan (VIDEO) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Brad Pitt, nel discorso sul palco dei Golden Globe 2020, ha ringraziato anche Leonardo DiCaprio e la sua citazione alla zattera di Titanic ha fatto letteralmente impazzire i fan. Brad Pitt ha trionfato durante i Golden Globe 2020 ma senza dimenticare Leonardo DiCaprio, collega e amico con cui ha condiviso set e vittorie di C'era una volta a... Hollywood. Non a caso dunque nel suo discorso di ringraziamenti per la statuetta vinta come miglior attore non protagonista (qui tutti i vincitori dei Golden Globe 2020), Brad Pitt, dopo aver fatto sorridere anche Jennifer Aniston con il riferimento alla propria vita sentimentale, ha voluto dedicare qualche parola anche a Leonardo DiCaprio, provocando ancora l'ilarità della platea. Il motivo? Un riferimento molto poco velato a Titanic e alla terribile sorte toccata ... Leggi la notizia su movieplayer

SkyTG24 : Ecco tutti i candidati e i favoriti per i #GoldenGlobes ?? La cerimonia di premiazione andrà in onda questa notte a… - enpaonlus : Grandissimo attore. Grandissimo difensore degli animali e dei loro diritti. Anche spiritoso nel commentare la cena… - SkyTG24 : Tutte le serie tv vincitrici ai #GoldenGlobes 2020 ?? -