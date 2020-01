Faggiano non si sbilancia: «Kurtic? Più si fanno i nomi, più aiutiamo gli altri» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha parlato in zona mista delle mosse di mercato dei gialloblù In zona mista il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, ha commentato le mosse di mercato del club gialloblù per gennaio. Le sue parole riportate da Tuttomercatoweb. Kurtic – «Più si fanno i nomi, più aiutiamo la concorrenza. Ci state riuscendo, io capisco il vostro lavoro ma voi capite il mio. Non è semplice. Kurtic è uno dei giocatori che ci piace, ma non è semplice raggiungerlo». MERCATO – «Un innesto per reparto? Ci stiamo lavorando, col mister c’è un confronto continuo. Non siamo costretti a vendere, ma nemmeno costretti a comprare» Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

