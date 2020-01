De-escalation (Di lunedì 6 gennaio 2020) Fermare la tensione, crescente, tra Usa e Iran. È l’appello che arriva dai vertici di Nato e Onu, mentre tra Washington e Teheran non si arrestano le minacce incrociate, partite dopo l’uccisione di Soleimani. La decisione di fare un raid contro il generale iraniano, ha precisato il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, è stata una “degli Usa e non della Nato”. Poi la precisazione: “Tutti gli alleati sono preoccupati per le attività destabilizzanti dell’Iran nella regione”. Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha chiesto di dare la massima rilevanza al dialogo, di fermare l’escalation attraverso la cooperazione internazionale.Stoltenberg ha poi continuato: “Gli alleati hanno affermato che l’Iran non deve mai ottenere l’arma nucleare e si sono detti ... Leggi la notizia su huffingtonpost

carlosibilia : A #Foggia questa mattina in campo tutte le #forzedellordine in un blitz della “squadra Stato” a contrasto dell’esca… - matteorenzi : Trovo esagerato l’atteggiamento di chi ipotizza adesso una vera e propria guerra: ci saranno reazioni del mondo sci… - Agenzia_Ansa : 'Polizia nei pronto soccorso e vigilantes sulle ambulanze': è la richiesta della federazione degli Ordini dei… -