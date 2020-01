Buonalbergo, due “centenarie” festeggiano il compleanno (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuonalbergo (Bn) – Il 2019 si chiude con un buon auspicio festeggiando il compleanno di 100 anni di due signore di Buonalbergo. Il 4 di dicembre ha festeggiato i 100 anni la signora Farina Immacolata, sposata con Zerillo Pietro, con una cerimonia tenutasi nella chiesa di San Carlo a Buonalbergo. A celebrare la messa il parroco don Pino Mottola; presenti i familiari e numerosi concittadini che hanno voluto fare gli auguri alla signora Immacolata. Al termine della messa, dopo l’affettuosa lettera dei nipoti, il sindaco, ing. Michelantonio Panarese e gli altri amministratori presenti, hanno consegnato alla festeggiata una pergamena e copia del certificato di nascita ricordando, tra l’altro, come la sig.ra Immacolata “nata in questa nostra splendida terra, bella ma a volte tanto amara, ma che Lei e la sua famiglia non ha abbandonato, anche nei momenti ... Leggi la notizia su anteprima24

