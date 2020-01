Bologna Fiorentina in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni ufficiali (Di lunedì 6 gennaio 2020) Bologna Fiorentina in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni ufficiali. Tutto quello che dovete sapere sul match del Dall’Ara. Epifania di Serie A. Lunedì 6 gennaio a partire dalle 12.30 andrà in scena il lunch-match della 18esima giornata tra Bologna e Fiorentina. Momento delicato in casa viola: dopo l’esonero di Montella, Iachini … L'articolo Bologna Fiorentina in streaming: dove vederla in diretta tv e web, formazioni ufficiali è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

goal : ???? Today's Serie A games (kick off times in GMT): 11:30 | Bologna vs Fiorentina 14:00 | Juventus vs Cagliari 14:00… - TMit_news : Un po' di #Bologna, un po' di #Fiorentina, un'unica via: quella del gol ??. Nel 2019 Erick #Pulgar è stato il centr… - mtoro_thz : RT @goal: ???? Today's Serie A games (kick off times in GMT): 11:30 | Bologna vs Fiorentina 14:00 | Juventus vs Cagliari 14:00 | Atalanta vs… -