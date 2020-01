Bimbo abbandonato ad Arezzo, i genitori: “Ce lo siamo dimenticati” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lascia sconvolti la notizia di un Bimbo abbandonato ad Arezzo nell’androne di un palazzo. Alcuni condomini si sono accorti del piccolo, il quale ha solo 6 mesi. Subito è stato trasportato in ospedale. Rintracciati i genitori, residenti nel palazzo in cui il bambino è stato ritrovato. Stando a quanto da loro dichiarato, si è trattato di una triste dimenticanza, ma non vi sarebbe alcuna volontarietà. Bimbo abbandonato ad Arezzo Nella fretta di aprire il portone di casa si sarebbero erroneamente dimenticati del loro bambino di 6 mesi. Solo successivamente si sono resi conto della sua assenza. In preda al panico, la coppia ha raggiunto l’ospedale San Donato dove il figlio era stato trasportato e lì, finalmente, hanno potuto riabbracciare il bambino. A ritrovarlo sono stati dei residenti del medesimo stabile in cui vive il piccolo, figlio di un 40enne sudamericano e di una 24enne ... Leggi la notizia su notizie

