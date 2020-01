processione funebre in onore del comandante Qassem Soleimani, è in corso ad Ahvaz, città nella provincia del Khuzestan, in Iran. Il corpo del generale e dei miliziani uccisi assieme a lui sono arrivati all'aeroporto internazionale di Ahvaz e saranno trasportati nella città santa di Mashhad nel pomeriggio,dove si terrà un'altra cerimonia funebre.Le cerimonie funebri continueranno a teheran domattina e poi a Qom domani sera.Il generale Soleimani verrà sepolto martedì pomeriggio nella sua città natale,Kerman.(Di domenica 5 gennaio 2020) Unain onore del comandante Qassem, è inad Ahvaz, città nella provincia del Khuzestan, in Iran. Il corpo del generale e dei miliziani uccisi assieme a lui sono arrivati all'aeroporto internazionale di Ahvaz e saranno trasportati nella città santa di Mashhad nel pomeriggio,dove si terrà un'altra cerimonia.Le cerimonie funebri continueranno a teheran domattina e poi a Qom domani sera.Il generaleverrà sepolto martedì pomeriggio nella sua città natale,Kerman.(Di domenica 5 gennaio 2020)

riotta : Per capire il conflitto asimmetrico ora in corso tra Iran e Usa considerate che gli scontri tra milizie Kataib Hezb… - TelevideoRai101 : Soleimani, in corso processione funebre - csoudaz : RT @riotta: Per capire il conflitto asimmetrico ora in corso tra Iran e Usa considerate che gli scontri tra milizie Kataib Hezbollah, l'att… -